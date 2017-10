‘Liverpool sprak met investeerder over verkoop club voor 1 miljard euro’

Liverpool heeft binnenkort mogelijk een nieuwe eigenaar. Een delegatie van de Engelse grootmacht heeft vorige week rond het competitieduel met Newcastle United met investeerder Amanda Staveley gesproken over een mogelijke overname van de club voor een bedrag van liefst 1 miljard euro, zo meldt de Daily Mirror.

De Fenway Sports Group bezit sinds oktober 2010 de aandelen van Liverpool, maar de Amerikaanse investeringsmaatschappij zou nu bereid zijn die bij een duizelingwekkend bod van de hand te doen. Vorige week zou er gesproken zijn over een overname met Staveley, die in 2008 nauw betrokken was bij de overname van Manchester City door Sheikh Mansour.

Liverpool zou op de radar staan bij diverse ondernemers in het Midden-Oosten, maar de Fenway Sports Group wil de club alleen met forse winst doorverkopen. De investeringsmaatschappij kocht de aandelen zeven jaar geleden voor circa 335 miljoen euro en zou nu een prijskaartje van 1 miljard euro aan de club hebben gehangen.