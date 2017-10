Wenger: ‘Het is aan het bestuur om de volgende manager te kiezen’

Het contract van Arsène Wenger bij Arsenal loopt nog door tot halverwege 2019, maar in de Engelse media wordt reeds volop gespeculeerd over zijn opvolger in het Emirates Stadium. De 67-jarige Franse manager benadrukt hoe dan ook zich niet te zullen bemoeien met de aanstelling van zijn opvolger.

Wenger kreeg zaterdag bij beIN Sports de vraag voorgelegd of de onlangs bij Bayern München ontslagen Carlo Ancelotti in de toekomst een geschikte opvolger zou zijn. "Ik weet niet wie mij zal opvolgen bij Arsenal. Als je als trainer bij een club werkt, dan moet je dat doen alsof je de rest van je leven bij die club zal werken", aldus de oefenmeester, die sinds 1996 de scepter zwaait in Noord-Londen.

"Het vraagt volledige toewijding", vervolgt Wenger. "Een voetbalclub functioneert het best als iedereen binnen de organisatie zijn eigen werk doet. Mijn taak is om het elftal zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het technische beleid bij Arsenal. Het is aan het bestuur om de volgende manager te kiezen. Ik wil niet op de stoel van het bestuur gaan zitten.”