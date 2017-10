Pirlo kondigt afscheid aan: ‘Op mijn leeftijd is het dan genoeg geweest’

Andrea Pirlo heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 38-jarige middenvelder speelt sinds 2015 voor New York City FC en daar loopt zijn contract in december af. In gesprek met Gazzetta dello Sport bevestigt de Italiaan dat de laatste fase in zijn carrière is aangebroken.

Pirlo begon zijn loopbaan bij Brescia, voordat hij in 1998 de overstap maakte naar Internazionale. Na uitleenperiodes aan Reggina en Brescia, speelde hij van 2001 tot 2011 voor AC Milan, waarna hij nog vier jaar het shirt van Juventus droeg. Over een paar maanden zit zijn voetballoopbaan erop. “Je realiseert dat de tijd is aangebroken. Iedere dag zijn er fysieke problemen, je kan niet meer trainen zoals je wilt”, vertelt Pirlo. “Op mijn leeftijd is het dan genoeg geweest. Het is niet zo dat je door kan gaan tot je vijftigste."

Hoe zijn nabije toekomst eruit zal zien, is voor Pirlo nog een vraagteken. “Ik ga iets anders doen, maar weet nog niet wat. In december ben ik weer terug in Italië. De rechterhand van Antonio Conte? Mensen zeggen van alles. Ik heb zo mijn eigen ideeën, maar geef me wat tijd om daarover te beslissen”, aldus Pirlo, die twijfelt of hij het trainersvak induikt. “Het is niet zo dat als je een goede voetballer was, je vanzelf een goede trainer bent.”