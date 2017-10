‘Mijn Nederlands is niet goed, begrijp me niet verkeerd, maar ik houd van Ajax’

Ajax verraste acht jaar geleden met de komst van Hyun-Jun Suk. De Zuid-Koreaanse aanvaller speelde slechts zes wedstrijden voor de Amsterdammers en kwam daarin niet tot scoren, maar groeide er wel uit tot cultheld. Suk heeft via social media de tijd genomen om terug te blikken op zijn periode bij Ajax.

Nadat een oefenstage bij Crystal Palace op niets uitliep, besloot Suk in 2009 een aantal trainingen van Ajax te bezoeken. Hij kreeg van Martin Jol, die destijds de scepter zwaaide in Amsterdam, de kans om een contract af te dwingen. "Ik zal dit nooit vergeten en altijd onthouden dat Ajax mij de kans heeft gegeven in Europa te spelen", toont de spits van het Franse Troyes zich dankbaar via Facebook.

Na een halfjaar bij Ajax vertrok Suk naar FC Groningen, maar zijn dienstverband in de Euroborg werd ook geen doorslaand succes. Toch wist hij in januari 2016 bij FC Porto terecht te komen. Na zijn vertrek uit Groningen speelde de Zuid-Koreaan voor Marítimo, Al-Ahli, Nacional en Vitória Sétubal. "Mijn Nederlands is niet zo goed, begrijp me niet verkeerd, maar ik houd veel van Ajax."