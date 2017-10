‘De crisis is diep, Nederland zal opnieuw moeten leren voetballen’

Het Nederlands elftal is verder dan ooit verwijderd van het WK. Oranje won zaterdagavond weliswaar met pijn en moeite bij Wit-Rusland (1-3), maar doordat directe concurrent Zweden daarvoor al de vloer had aangeveegd met het nietige Luxemburg (8-0), is deelname aan het eindtoernooi in Rusland volgend jaar niets meer dan een utopie geworden.

Nederland besluit zijn kwalificatiecampagne dinsdag in eigen huis met een directe confrontatie met Zweden en heeft alleen aan een zege met minimaal zeven doelpunten verschil genoeg om de Scandinaviërs alsnog voorbij te gaan in de poule en zo een plek in de play-offs af te dwingen. "Je verzint het haast niet, al die cynische symboliek rond Oranje in de afgelopen drie jaar. Er staat haast geen maat meer op de neergang, en alles wat er in deze kwalificatiereeks mis kon gaan, gaat ook zo'n beetje mis", is het Algemeen Dagblad hard in zijn oordeel.

Oranje speelde in Borisov een degelijke eerste helft en kwam na 24 minuten spelen verdiend op voorsprong via Davy Pröpper. Na de onderbreking was het verval echter groot. "Een beschamende vertoning van een elftal op drift, een elftal dat het niet meer wist, dat uit elkaar viel, met een coach die het ook niet meer wist", aldus De Volkskrant, die verwacht dat bondscoach Dick Advocaat dinsdag na het duel met Zweden zijn afscheid zal aankondigen. "De crisis is diep. Nederland zal min of meer opnieuw moeten leren voetballen."

Het dagblad had zich geërgerd aan de spelopvatting van het Nederlands elftal, dat aantrad met een middenveld dat bestond uit doelpuntenmaker Pröpper, Georginio Wijnaldum en Tonny Vilhena. "Vooral de eeuwige behoefte aan balbezit, aan zogenoemde controle, is bijna niet meer te harden. In plaats van meteen op jacht te gaan naar een doelpunt, door de bal snel naar voren te spelen, volhardde Nederland in de het eerste kwartier in oneindig veel balletjes breed en terug, de Hollandse ziekte in het voetbal."