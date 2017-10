Vincent Janssen: ‘Wat Zweden kan, moet het Nederlands elftal ook kunnen’

Vincent Janssen erkende zaterdag na het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland (1-3) dat het lastig was om aan de wedstrijd te beginnen met de wetenschap dat Zweden daarvoor met 8-0 gewonnen had van Luxemburg. "Je weet dat als je die wedstrijd met ruime cijfers wint, dat het dan nog steeds mogelijk is. Als Zweden dat kan, kunnen wij dat ook. Maar je bent ook wat ongelukkig denk ik", zo analyseerde de aanvaller.

Janssen doelde in gesprek met de NOS op de mogelijkheden voor rust. "We kregen drie, vier uitgelezen kansen. Er moeten er meer in." Janssen verloor het geloof in een grote uitslag niet tijdens de wedstrijd. "Ik heb nooit gedacht dat het niet meer zou gaan lukken", zo stelde de spits van Fenerbahçe. "Ik ben gewoon door blijven gaan en bleef mijn best doen."

Janssen vond niet dat bondscoach Dick Advocaat te laat zijn collega-spits Bas Dost inbracht. "Dost is natuurlijk een gevaarlijke spits. Dat is positief, maar je offert ook een speler op op het middenveld of in de verdediging, waardoor er meer ruimtes komen. Dat gebeurde ook en daar moesten we aan wennen. Het inbrengen van Dost leverde uiteindelijk wel twee goals op."

De aanvaller houdt nog hoop op WK-kwalificatie. "Natuurlijk is de kans heel klein, maar zolang die hele kleine mogelijkheid er nog is. Je moet die wedstrijd toch spelen. Het is een heel lastige opgave, maar er zijn meer gekke dingen gebeurd in het voetbal. Daar moeten we aan vasthouden."

Iets meer tegenstand

Daryl Janmaat had de hoop dat Luxemburg meer tegenstand kon bieden tegen Zweden. "Dan komen ze op 4-0, 5-0 en wordt het alleen maar erger", zei Janmaat in gesprek met FOX Sports. De spelers van Oranje geloofden in een goed resultaat in Wit-Rusland. "En dat we het recht konden zetten over twee wedstrijden. We hadden gehoopt dat Luxemburg iets meer tegenstand kon bieden."