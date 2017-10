‘We hebben allemaal die fase gehad waarin we stoer probeerden te doen’

Serge Aurier maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 25 miljoen euro de overstap van Paris Saint-Germain naar Tottenham Hotspur. De 24-jarige Ivoriaanse rechtervleugelverdediger was lange tijd een gewaardeerde kracht in het Parc des Princes, maar zijn strapatsen buiten het veld kostten hem uiteindelijk de kop. Didier Drogba heeft goede hoop dat zijn landgenoot zijn loopbaan in de Premier League nieuw leven in kan blazen.

Aurier kwam als speler van PSG veelvuldig in opspraak. Zo schoffeerde hij trainer Laurent Blanc openlijk via social media door hem een 'mietje' te noemen en belandde hij in de cel, nadat hij een politieagent had aangevallen. "Misschien moet hij die fouten wel maken om echt te begrijpen en zich te realiseren wat hij vertegenwoordigt", wordt de ex-spits van onder meer Chelsea geciteerd door de Daily Mirror. "Hij is een goede jongen, die loyaal is en succesvol wil zijn. Zijn problemen liggen buiten het veld, want op het veld geeft hij altijd alles."

Kolo Touré sluit zich aan bij de woorden van Drogba. "Het is een gebrek aan volwassenheid, zo simpel is het", zegt de oud-verdediger, die tegenwoordig als rechterhand van bondscoach Marc Wilmots werkzaam is bij de nationale ploeg van Ivoorkust. "Serge is echt een goede jongen, vraag het maar aan zijn teamgenoten, maar hij is nog jong. We zijn allemaal zo geweest. We hebben allemaal die fase gehad waarin we als jonge jongen stoer probeerden te doen."