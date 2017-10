Wenger: ‘Het zal moeilijk worden als hij opnieuw een tegenslag krijgt’

Jack Wilshere vecht voor zijn laatste kans bij Arsenal. Het toptalent van weleer werd de laatste seizoenen veelvuldig geteisterd door blessureleed, maar is inmiddels weer volledig fit en dus een serieuze optie op het middenveld voor Arsène Wenger. De manager van the Gunners hoopt dat Wilshere nu definitief over zijn blessures heen is en alsnog zijn belofte kan inlossen.

"Niemand trekt zijn talent in twijfel en niemand trekt zijn kwaliteiten om tegenstanders met de bal voorbij te gaan in twijfel, maar in het voetbal moet je op de eerste plaats gezond zijn", vertelt de oefenmeester bij beIN Sports over de inmiddels 25-jarige linkspoot, die speelminuten maakte in drie van de laatste zes wedstrijden van Arsenal in alle competities. "Vandaag de dag wordt er in fysiek zoveel gevraagd van spelers. Je kunt fysiek alleen op je best zijn als je tien wedstrijden op rij speelt."

Wilshere kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Bournemouth, maar is inmiddels weer speler van Arsenal. De Engels international heeft reeds aangegeven open te staan voor een langer verblijf in het Emirates Stadium. "Als hij vanaf nu tot december onafgebroken kan spelen, is hij definitief terug", vervolgt Wenger. "Als hij opnieuw een tegenslag te verwerken krijgt, zal het moeilijk worden. Het is een cruciaal seizoen voor hem. Zijn contract loopt af en in de zomer staat het WK voor de deur. Hij is van kinds af aan speler van Arsenal, dus er staat veel op het spel voor hem."