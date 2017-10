Frans international oogst lof: ‘Elke trainer ter wereld wil een speler als hij'

N'Golo Kanté maakte in de zomer van 2015 de overstap van SM Caen naar Leicester City en werd een jaar later voor een bedrag van circa 35 miljoen euro opgepikt door Chelsea. De 26-jarige middenvelder won in die periode tweemaal de Premier League en groeide tevens uit tot Frans international. Claude Makélélé is enthousiast over de ontwikkeling van zijn landgenoot.

De inmiddels 44-jarige Makélélé maakte als voetballer naam in een vergelijkbare, dienende rol op het middenveld. "Hij speelt in dienst van zijn teamgenoten. Hij is niet egoïstisch. Elke trainer ter wereld wil een speler als hij in zijn ploeg", vertelt hij in gesprek met de London Evening Standard over Kanté.

"Hij is van zeer grote waarde met zijn spel aan de bal en zijn loopacties, maar dat is nog lang niet alles", vervolgt Makélélé, die zelf tegenwoordig als assistent-trainer van Paul Clement werkzaam is bij Swansea City. "Hij verricht tevens defensieve arbeid. Hij heeft alles wat een complete middenvelder nodig heeft. Hij past perfect in het systeem van Antonio Conte bij Chelsea."