Vertonghen schaamde zich: ‘Na mijn doelpunt durfde ik niet te juichen’

België voldeed zaterdagavond aan zijn sportieve plicht. Het team van bondscoach Roberto Martinez, dat al zeker was van deelname aan het WK in Rusland, zegevierde met 3-4 over Bosnië en Herzegovina, dat nog jacht maakt op de tweede plek in Groep H, en staat zodoende op acht zeges in negen kwalificatieduels. Jan Vertonghen zal de wedstrijd waarschijnlijk niet zo snel vergeten.

Vertonghen evenaarde met zijn 96e interland recordinternational Jan Ceulemans. Hij kreeg de aanvoerdersband van Eden Hazard aangeboden, maar bedankte vriendelijk. ik ben een speler van het team en Eden is onze aanvoerder, dus ik heb niet de ambitie de band te vragen. Ik heb zelfs gelezen dat ik gevraagd zou hebben om dinsdag met een shirt met nummer 97 te spelen", zo vertelt de verdediger van Tottenham Hotspur in gesprek met Het Nieuwsblad. "Daar klopt ook niks van. Het zijn fabeltjes."

"Ik wil gewoon mijn wedstrijden spelen zoals de vorige 95 keer." De wedstrijd in Bosnië was er een van twee uitersten voor Vertonghen; in de eerste helft ging hij in de fout bij de 2-1, maar na rust maakte hij de 2-3. "Mijn fout bij de tegengoal was een verkeerde inschatting. Ik twijfelde wat ik zou doen, naar voren koppen of naar achter, controleren. Ik besef dat het er ongelukkig uitzag en het leidde nog tot een goal ook."

"Daarna probeerde ik zo snel mogelijk weer in de wedstrijd te komen door in het spel betrokken te raken. Toen ik scoorde schaamde ik me nog zo voor mijn fout dat ik niet durfde juichen." België sluit de kwalificatiefase dinsdag af tegen Cyprus, in eigen huis.