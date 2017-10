Van Dijk volgde Zweden - Luxemburg op telefoon: ‘Dat was wel even heftig’

De overwinning op Wit-Rusland (1-3) voelde in Borisov als verlies voor de spelers van Oranje. De Oranje-internationals weten dat het WK in Rusland nagenoeg onhaalbaar is geworden, omdat Zweden eerder op de dag een monsterscore neerzette tegen Luxemburg (8-0). Alleen bij een overwinning met zeven doelpunten verschil op Zweden kan Oranje nog tweede worden in de poule en zo naar de play-offs gaan.

Een dergelijk resultaat dinsdag in Amsterdam lijkt schier onmogelijk. "Maar er is nog een mogelijkheid, kansloos zijn we niet'', zegt Virgil van Dijk in gesprek met het ANP. "Het wordt wel heel lastig. Maar we gaan niet het veld op om het niet te proberen. We zien wel waar het eindigt.''

In de uren voor het duel met Wit-Rusland volgden de spelers van Oranje op hun telefoon de verrichtingen van Zweden. Volgens Van Dijk kwam de doelpuntenregen in Zweden hard aan bij Oranje. "Ik kan niet zeggen dat we het niet meekregen. Dat was wel even heftig", zo erkende de verdediger van Southampton. "Het ging heel snel. Misschien waren we daardoor toch wat paniekerig en gehaast.''

"Na de 4-0 wilde ik het niet meer weten'', zei Ryan Babel. "Alleen de uitslag heb ik daarna nog gehoord. Uiteindelijk moet je zelf ook een wedstrijd spelen. Wij wilden een goed resultaat neerzetten voor onszelf en voor Nederland."