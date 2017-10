‘Koeman krijgt drie Premier League-wedstrijden om baan te redden’

Ronald Koeman heeft tot aan het eind van de maand om zijn baan als manager van Everton niet te verliezen, zo verzekeren diverse Britse media zondag. De klaagzang van de supporters én enkele bestuursleden hebben ervoor gezorgd dat Koeman naar verluidt zal worden geslachtofferd als de verrichtingen in competitieverband niet beter worden. Everton verzamelde tot dusver zeven punten uit evenveel Premier League-duels.

Everton gaf afgelopen zomer liefst 170 miljoen euro aan nieuwe spelers uit, en voegde bovendien grootverdiener Wayne Rooney toe aan de loonlijst. In de eerste zes officiële duels van het seizoen werd niet verloren; in de Europa League werd driemaal gewonnen en een keer geremiseerd, en de eerste twee competitieduels met Stoke City (1-0) en Manchester City (1-1) leverden the Toffees vier punten op.

Everton kwam in de daaropvolgende acht duels echter nog maar tweemaal tot winst; de vijf optredens in de Premier League leverden slechts drie punten op en in Europa ging het mis tegen Atalanta (3-0) en Apollon Limassol (2-2). Britse media verzekeren dat Koeman nu drie competitieduels de tijd heeft om het vege lijf te redden. De duels met Olympique Lyon (Europa League en Chelsea (EFL Cup) zullen niet doorslaggevend zijn, zo klinkt het.

Everton zal het moeten laten zien in de Premier League, te beginnen in het uitduel met Brighton & Hove Albion, dat evenveel punten heeft. Daarna komt Arsenal op bezoek op Goodison Park en op 29 oktober wacht een uitwedstrijd tegen Leicester City.