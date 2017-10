Ryan Babel ziet Oranje afglijden: ‘Op dit moment is dit het niveau’

Ryan Babel maakte zaterdag tegen Wit-Rusland (1-3) zijn rentree bij het Nederlands elftal, bijna zes jaar na zijn laatste interland. De aanvaller kon niet anders dan constateren dat Oranje is afgegleden, nu ook deelname aan het WK in Rusland een utopie lijkt. "We hebben het niet vanavond verloren, maar veel eerder", zo stelde Babel vast.

"Toen ik weer in aanraking kwam met het Nederlands elftal wist ik dat het een moeilijke job zou worden." Babel vond dat Oranje voor rust zeker niet slecht speelde, zo vertelde hij in gesprek met de NOS. "We hebben voor rust drie, vier mogelijkheden gehad. We hadden daar meer uit moeten halen. Na de 1-1 krijg je het lastig en daarna zakt het niveau ver naar beneden. Op dit moment is dit het niveau."

"Hopelijk wordt het beter in de toekomst." Nederland moet dinsdag met zeven treffers verschil van Zweden winnen om een toegangsbewijs voor het WK te bemachtigen. "We moeten proberen het goed af te sluiten, voor het publiek. Dat zijn we verplicht."