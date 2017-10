Advocaat countert Van Hooijdonk: ‘Sorry, maar dat heeft geen enkele zin’

Dick Advocaat wil in tegenstelling tot aanvoerder Arjen Robben nog niet de handdoek in de ring werpen. Het Nederlands elftal staat voor de schier onmogelijke opdracht om Zweden dinsdag met minstens zeven doelpunten verschil te verslaan om de play-offs van het WK te halen. "Het is nog niet voorbij, we moeten nog steeds spelen. Ik ga niet zeggen dat het niet mogelijk is.".

Advocaat wil Zweden meteen onder druk zetten en zo snel mogelijk scoren, vertelt hij aan de NOS. "Of 6-0 reëel is? 8-0 toch ook niet?", verwijst hij met een knipoog naar zijn eerdere uitspraken over Zweden - Luxemburg. Vervolgens kreeg Advocaat te horen dat ook 6-0 niet genoeg is. "We moeten 7-0 winnen? Nou, dan moeten we er nog een extra maken."

De bondscoach verdedigt zijn keuze om geen extreem aanvallende opstelling te maken. Analist Pierre van Hooijdonk opteerde voor een meer alles-of-niets-tactiek. "Pierre moet trainer worden. Het heeft geen zin om met zeven spitsen te gaan spelen. Het was niet onze beste wedstrijd. We hadden geen controle en om dan alles va banque te spelen", legt Advocaat uit. "Sorry, dat heeft geen enkele zin. Dan verlies je misschien ook nog."

Het feit dat Zweden eerder speelde dan Oranje, zint Advocaat niet. "Het is geen excuus, maar als je van tevoren weet dat je vijf of zes goals moet maken… Het zou anders zijn als je gelijktijdig begint. Want vergeet niet wat het met je doet als je weet dat de concurrent met 8-0 wint. Internationaal zie je dat soort uitslagen niet meer. Zeker niet bij een ploeg die een maand geleden 0-0 speelt tegen Frankrijk…", treurt Advocaat.