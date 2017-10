Robben realistisch: ‘Misschien wordt er verwacht dat ik het niet hardop zeg’

Arjen Robben maakt zich geen illusies na de 1-3 overwinning van het Nederlands elftal op Wit-Rusland. Oranje moet dinsdag met zeven doelpunten verschil winnen van Zweden en dat gaat niet gebeuren, erkent de aanvoerder na afloop bij de NOS. "Ik zou het telraam lekker thuislaten", geeft Robben na afloop aan.

"Je moet altijd blijven gaan, tot de laatste minuut", doceert de aanvaller evenwel. "Je moet alleen wel realistisch zijn. Misschien wordt er van mij verwacht dat ik het niet hardop zeg, maar 7-0 is gewoon niet te doen. Ik hoop toch dat de mensen naar het stadion komen." Vóór de wedstrijd van Nederland won Zweden met 8-0 van Luxemburg, waardoor het perspectief van Oranje al nagenoeg was verdwenen. "Je hoorde voor de wedstrijd al dat het zo snel ging bij Zweden."

De 8-0 was een 'dikke dreun in het gezicht' voor Oranje, vertelt Robben. Toch kon zijn ploeg volgens hem niets anders doen dan met opgeheven hoofd een goede wedstrijd proberen te spelen. "We wilden een goede overwinning neerzetten. Dat je hier niet met 0-8 kunt winnen is ook wel duidelijk. De eerste helft laten we te veel kansen liggen. Als je dat beter doet kun je 0-3, 0-4 voorstaan bij de rust. Nu begin je de tweede helft met 0-1 en dan merk je ook dat we ook niet goed beginnen. Dan lijkt het alsof het allemaal wegzakt."