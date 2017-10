Hattrickheld bezorgt Marokko goede papieren voor eerste WK sinds 1998

Marokko heeft in Groep C van de Afrikaanse WK-kwalificatiecyclus momenteel de beste papieren. Het team van Hervé Renard boekte zaterdagavond een 3-0 zege op Gabon en kwam daardoor aan kop in de poule. Khalid Boutaïb maakte alle Marokkaanse doelpunten. Op maandag 6 november wacht een beslissende uitwedstrijd tegen Ivoorkust om het WK-ticket.

Vrijdag kwam concurrent Ivoorkust niet verder dan 0-0 op bezoek bij Mali en dus was het voor Marokko een uitgelezen kans om de koppositie over te nemen. Daar was een zege voor nodig en Marokko begon ook met die intentie aan de wedstrijd. In minuut 38 was het raak voor de Noord-Afrikanen: Nordin Amrabat drong vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnen en leverde een afgemeten voorzet op Boutaïb. De spits dook op achter de verdediging en knikte ongehinderd de 1-0 binnen.

Marokko speelde een uitstekende eerste helft; de keren dat het Gabon van Pierre-Emerick Aubameyang van de eigen helft kwam, waren spreekwoordelijk op een hand te tellen. In de tweede helft ging Marokko verder waar het gebleven was en liep men uit naar een ruimere overwinning. Boutaïb was de grote man, door ook de 2-0 en de 3-0 voor zijn rekening te nemen. Mbark Boussoufa stelde de aanvaller van Yeni Malatyaspor in staat om de tweede van de avond te maken en met een knappe afronding zorgde hij dus ook voor de derde.

Marokko wacht nu een beslissend duel met nummer twee Ivoorkust. Hakim Ziyech en Karim El Ahmadi, die beiden een uitstekende wedstrijd speelden tegen Gabon, zullen een dag eerder vermoedelijk ontbreken voor hun clubs Ajax en Feyenoord. Voor Mimoun Mahi van FC Groningen, die op de bank bleef, geldt mogelijk hetzelfde. Marokko heeft aan een gelijkspel tegen Ivoorkust genoeg om het WK te halen. Het zou de eerste keer zijn sinds 1998 dat het land zich plaatst voor de mondiale eindronde.