Frankrijk heeft alles in eigen hand na vroege voltreffer van Matuidi

Frankrijk heeft zaterdagavond de controle over Groep A behouden. Het team van bondscoach Didier Deschamps reageerde met een 0-1 overwinning in en tegen Bulgarije op de eerdere 8-0 monsterzege van Zweden op Luxemburg. Blaise Matuidi maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Frankrijk leidt zodoende nog altijd de dans met twintig punten; een meer dan Zweden. Les Bleus sluiten de kwalificatiefase voor het WK in Rusland af met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland.

Na drie minuten spelen nam Frankrijk reeds de leiding in Sofia. Het voorbereidende werk was van Antoine Griezmann, die een pass vanaf links van Lucas Digne bij Matuidi bezorgde en zag hoe de middenvelder diagonaal raak schoot: 0-1. Frankrijk zette goed door en gaf Bulgarije niet de kans om in de wedstrijd te komen. Doelman Plamen Iliev had een goede reactie op een inzet van Kylian Mbappé en zag hoe pogingen van Alexandre Lacazette en Griezmann precisie misten.

Frankrijk ontsnapte acht minuten voor rust aan een tegentreffer. De doelman kreeg een inzet van Todor Nedelev niet klemvast, maar herstelde zich wonderbaarlijk door een kopbal van Georgi Kostadinov van dichtbij te keren. Deschamps, die zich in de 35e minuut gedwongen zag om de geblesseerde N'Golo Kanté door Adrien Rabiot te vervangen, zag vanaf de zijlijn hoe pogingen van Lacazette en Mbappé niet in een ruststand van 0-2 resulteerden.

In de tweede helft beet Bulgarije meer van zich af. Spas Delev en Kostadinovic konden vlak na rust echter niet van een scrimmage in het Franse doelgebied profiteren en luttele minuten later wist Delev ook geen raad met een voorzet van Nedelev. Naarmate de tweede helft verstreek, verloor Bulgarije echter de grip op de wedstrijd en konden de Fransen, leunend op de voorsprong, het duel professioneel uitspelen.