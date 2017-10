Oranje heeft zege van zes goals verschil nodig tegen Zweden

De kans dat het Nederlands elftal het WK 2018 haalt, is minuscuul. Om nog een serieuze kans te houden moest Oranje zich met grote cijfers ontdoen van Wit-Rusland, maar de ploeg van Dick Advocaat boekte een 1-3 zege. Daarmee kwam Oranje nog goed weg, want in de slotfase was Wit-Rusland dicht bij de 2-2. Dinsdag wacht de slotwedstrijd tegen Zweden, dat een veel beter doelsaldo heeft. Oranje heeft een zege met zes doelpunten verschil op de Zweden nodig.

Door de monsterzege van Zweden op Luxemburg begon Oranje aan een nagenoeg kansloze missie. De ploeg van Dick Advocaat wilde in ieder geval snel op voorsprong komen, maar ook dat duurde even. Pas na 22 minuten loste Daley Blind namens Oranje het eerste schot van de wedstrijd, maar zijn inzet zeilde naast. Kort daarna trof Vincent Janssen de lat met een fraaie poging en via Davy Pröpper was het uiteindelijk raak. Na een voorzet van Ryan Babel, die voor het eerst in 2153 dagen weer voor Oranje uitkwam, legde Arjen Robben de bal terug op de PSV'er. Pröpper werkte het leer van dichtbij binnen.

De laatste drie schoten op doel van de middenvelder resulteerden allemaal in een doelpunt. Ook Janssen dacht te scoren, maar na een actie van Babel werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel. Sergey Chernik bracht met moeite redding op een afstandsschot van Tonny Vilhena. Oranje zocht naar de margeverdubbeling, maar het spel was niet soepel genoeg om de Wit-Russen de wil op te leggen. Na een rappe counter, vier minuten voor rust, werd Janssen door Robben in staat gesteld om uit kansrijke positie te scoren, maar het schot van de spits werd gekeerd door de doelman.

Het werd er in de tweede helft niet beter op. Er waren nog wel mogelijkheden voor Janssen en Robben, maar Wit-Rusland kwam steeds beter in de wedstrijd en daar wist Oranje geen raad mee. Cillessen hield zijn ploeg nog ternauwernood op de been met een redding op een schot van Sergey Balanovich, die van dichtbij de korte hoek uitzocht. Even daarna was het alsnog raak voor het gastland. Maksim Volodjko was het eindstation van Wit-Russisch samenspel op de helft van Oranje en hij vond de verre hoek. Gezien het spelbeeld was het doelpunt niet eens onverwacht en er volgden zelfs mogelijkheden op de 2-1.

Twee keer kort achter elkaar kon Wit-Rusland op voorsprong komen, maar de thuisploeg speelde de kansen niet goed uit tegen het kwetsbare Oranje. Advocaat leek de hoop ook opgegeven te hebben en verving Janssen halverwege de tweede helft door Memphis Depay. Acht minuten voor tijd zorgde Robben toch voor de Nederlandse overwinning: hij benutte een penalty feilloos nadat invaller Bas Dost onderuit werd getrokken bij een corner. Het was voor Robben zijn 35ste interlanddoelpunt, waarmee hij Ruud van Nistelrooij en Faas Wilkes evenaarde. In de slotminuten trof Wit-Rusland nog de lat en schoot Aleksey Yanushkevich maar net naast. Omdat Memphis Depay in de blessuretijd een vrije trap benutte, heeft Oranje minstens zes goals nodig tegen Zweden.