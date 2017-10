België en Man United vrezen: ‘Ik denk dat de gewrichtsbanden zijn geraakt’

Marouane Fellaini heeft mogelijk een ernstige blessure opgelopen. De middenvelder van België moest zaterdag de strijd na een half uur staken tegen Bosnië-Herzegovina (3-4), nadat hij uitviel met een knieblessure. Bondscoach Roberto Martínez houdt rekening met het slechtste scenario. "Ik heb het gevoel dat de gewrichtsbanden zijn geraakt. Nader onderzoek moet dat uitwijzen."

Als het voorgevoel van de Spanjaard klopt, dan staat Fellaini mogelijk maanden aan de kant. Engelse media speculeren zelfs al dat zijn deelname aan het WK 2018 gevaar kan lopen. Voor Manchester United is het nieuws eveneens een klap: tijdens de absentie van de eveneens geblesseerde Paul Pogba is Fellaini uitgegroeid tot belangrijke speler van the Red Devils. Zaterdag scoorde hij nog tweemaal in het duel met Crystal Palace (4-0).

Omdat Pogba waarschijnlijk tot december aan de kant staat, leek een prominente rol weggelegd voor Fellaini in de komende maanden. Dat lijkt nu onwaarschijnlijk, al heeft de club noch de Belgische voetbalbond een officieel statement naar buiten gebracht over de kwetsuur. Mogelijk zal worden gewezen op het knollenveld in Sarajevo waar België zaterdag op moest spelen.