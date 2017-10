Toivonen heeft geen medelijden: ‘Dat Oranje is weggezakt, doet mij weinig’

Met vier treffers was Marcus Berg zaterdagavond de man van de wedstrijd voor Zweden. De ex-spits van onder meer PSV en FC Groningen verzorgde de helft van de productie tegen Luxemburg (8-0) en door die ruime overwinning lijkt Nederland kansloos om het WK te halen. "Nederland heeft veel gepraat over het verschil in doelsaldo. Ze hoopten dat wij zouden falen, maar wij hebben ons werk gedaan", vertelt Berg na afloop.

Andreas Granqvist, eveneens voormalig speler van Groningen, scoorde tweemaal vanaf de stip. Hij denkt dat de monsterzege van Zweden doorwerkt op de spelers van Oranje. "Op dit moment zal de sfeer bij het Nederlands elftal wel een beetje negatief zijn. Ze hebben vast met een schuin oog naar ons gekeken. Wij hebben in ieder geval gedaan wat we konden. We zullen zien hoe het hen afgaat", zegt hij in gesprek met de Zweedse media.

Ola Toivonen, die de eindstand bepaalde met een fraaie treffer, vindt ook de slotwedstrijd van de groepsfase van belang. "Jullie (Nederland, red.) moeten met grote cijfers winnen én een overwinning boeken tegen ons, maar wij komen naar Amsterdam om ook de winst te pakken", kondigt hij aan voor de camera van de NOS. "We willen eerste worden in de groep als Frankrijk punten verspeelt."

Over de teloorgang van het Nederlands voetbal maakt Toivonen zich geen zorgen, zo voegt hij toe. "Ik ben Zweed en bekommer me om mijn eigen land", benadrukt de voormalig spits van PSV. "Dat Oranje is weggezakt, doet mij weinig. Ik kijk er naar uit dinsdag in Amsterdam tegen Nederland te spelen. Ik ga ervan uit dat de 8-0 voldoende is voor de tweede plaats, maar we moeten wel eerst de wedstrijd in Wit-Rusland afwachten."

De Luxemburgse bondscoach Luc Holtz is na afloop over de rooie. "Ik schaam me voor deze wedstrijd. Na het duel met Frankrijk was ik trots op mijn spelers, maar dit is één en al treurnis", vat hij samen. "Dit is mijn slechtste wedstrijd als trainer. We wilden het in de eerste helft op 0-0 houden, maar het stond in de pauze al 3-0 en toen was het al gespeeld. Daarna werd het moeilijker om de verdediging bij elkaar te houden."