Advocaat geconfronteerd met pijnlijke uitspraak: ‘Hoe kun je dat dan denken?’

Ruim een week geleden sprak Dick Advocaat van een 'domme vraag', toen de bondscoach werd gevraagd naar een mogelijke 8-0 zege van Zweden op Luxemburg. "8-0, dat geloof ik echt niet", zei de keuzeheer op een persconferentie. Zaterdag won Zweden met exact die cijfers en daardoor heeft Oranje een groot wonder nodig in de komende twee WK-kwalificatieduels.

Kort voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland van zaterdagavond werd Advocaat door de NOS geconfronteerd met die uitspraak. "Als Luxemburg drie weken eerder nog Frankrijk op 0-0 houdt, hoe kun je dan denken dat Zweden met 8-0 wint?", vroeg hij zich hardop af. "Een 8-0 zege van Zweden op Luxemburg komt in het hedendaagse topvoetbal zelden voor. Maar we moeten nog steeds winnen, met zoveel mogelijk doelpunten."

Volgens Advocaat is het zaak om uit te stralen dat Oranje iets recht te zetten heeft. Hij voerde ondanks de monsterzege van de Zweden geen wijzigingen door in zijn verwachte opstelling. "We spelen met vijf aanvallend ingestelde spelers. Als ik te aanvallend ga spelen wordt het 3-0 voor Wit-Rusland. Als je vijf spitsen erin zet win je niet zomaar, het gaat om de organisatie. We hebben de intentie om te winnen, maar je hebt ook met een tegenstander te maken."