Eerste Afrikaanse WK-deelnemer is bekend na doelpunt Arsenal-aanvaller

Als eerste Afrikaanse land heeft Nigeria zich zaterdagavond geplaatst voor het WK 2018. De Super Eagles hadden genoeg aan een 1-0 zege op Zambia om zich te verzekeren van groepswinst. De voorsprong op Zambia bedraagt zes punten met nog één kwalificatieduel te gaan. Groepsgenoten Kameroen en Algerije zullen er ook niet bij zijn in Rusland.

Alex Iwobi werd de matchwinner met zijn doelpunt in de 73ste minuut. De aanvaller van Arsenal ontving de bal vanaf de rechterflank van Abdullahi Shehu, stond vrij in het strafschopgebied en nam het leer met succes op de slof. Iwobi was even daarvoor in het veld gekomen als vervanger van William Troost-Ekong, ex-verdediger van FC Groningen en FC Dordrecht. Voormalig Ajacied Moses Simon stond negentig minuten op het veld.

Voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in de geschiedenis mag Nigeria zich opmaken voor WK-deelname. Driemaal (1994, 1998 en 2014) reikte het West-Afrikaanse land tot de achtste finales; in 2002 en 2010 was de groepsfase het eindstation. Aan de laatste twee edities van de Afrika Cup nam Nigeria geen deel.