België trekt in sensationeel duel met zeven treffers aan het langste eind

België heeft aan zijn sportieve plicht voldaan. Alhoewel het team van Roberto Martinez al zeker is van deelname aan het WK in Rusland, werd zaterdagavond met 3-4 van Bosnië en Herzegovina gewonnen; de achtste zege in tot dusver negen kwalificatieduels. Een hard gelag voor Bosnië in de jacht op de tweede plaats in Groep H, daar Griekenland later vanavond tegen Cyprus speelt en maar één punt minder heeft.

België startte gretig aan de wedstrijd en werd snel beloond met een doelpunt. Na voorbereidend werk van Eden Hazard, de meest actieve Rode Duivel van de eerste helft, schoot Thomas Meunier de bal via Simon Vranjes tegen de touwen: 0-1. Bosnië zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, terwijl België slordiger ging spelen en ook nog eens Marouane Fellaini geblesseerd zag afhaken. Met pijn aan zijn knie liet hij zich vervangen door Leander Dendoncker.

Na een half uur spelen verscheen de 1-1 op het scorebord. Een inzet van Edin Dzeko belandde via Thibaut Courtois voor de voeten van de vrijstaande Haris Medunjanin, die de gelijkmaker binnen tikte. Bosnië bleef veel initiatief en lef tonen en dat resulteerde nog voor rust in de 2-1, al had Jan Vertonghen daar een groot aandeel in. Na een uittrap van Asmir Begovic ging de verdediger, die met zijn 96e interland recordinternational Jan Ceulemans evenaarde, in de fout en bleef Edin Visca koeltjes, oog in oog met Courtois. In de slotminuten voor rust hield Begovic het thuisteam op de been.

Na rust maakte Dries Mertens plaats voor Youri Tielemans en zette België meer druk op de defensie van Bosnië. Een van de lijn gehaalde inzet van Toby Alderweireld was een voorbode van de 2-2, na nog geen uur spelen. Yannick Ferreira Carrasco dribbelde zich vrij en dwong Begovic tot een redding. Michy Batshuayi profiteerde optimaal van de rebound en schoot raak. Het zelfvertrouwen van België groeide, kansen voor Hazard en Tielemans leverden niets op, maar na 69 minuten maakte Vertonghen na een vreemde corner zijn fout uit de eerste helft goed. Een afzwaaier van Ferreira Carrasco bleek een ideale assist voor Vertonghen, die België opnieuw op voorsprong bracht.

Het duel ging daarna op neer, met grote kansen voor Batshuayi en Vedad Ibisevic, en kende een spannende slotfase. Acht minuten voor tijd kopte Dario Dumic uit een corner de 3-3 binnen. België liet zich echter niet onbetuigd en reageerde al snel met de 3-4. Na voorbereidend werk van Meunier kreeg Ferreira Carrasco de bal uit een moeilijke hoek achter Begovic en dat was tevens het laatste wapenfeit.