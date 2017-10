Oranje lijkt kansloos voor WK-deelname na monsterzege Zweden

Het Nederlands elftal lijkt deelname aan het WK 2018 te moeten vergeten. Oranje hoopte zaterdag op een stunt van Luxemburg in Zweden of desnoods een kleine nederlaag, maar het liep anders. Zweden bleek vastberaden om aan het doelsaldo te werken en zegevierde met 8-0 over de kansloze bezoekers. Marcus Berg was goed voor vier treffers. De Scandinaviërs gaan voorlopig aan kop in Groep A van de kwalificatiereeks, met zes punten voorsprong op Oranje. Het verschil in doelsaldo is veertien treffers.

Vanaf minuut één zocht Zweden naar het openingsdoelpunt en het duurde niet lang voor het daadwerkelijk 1-0 stond. Ola Toivonen ging gemakkelijk naar de grond en volgens arbiter Hüseyin Göçek was er sprake van een overtreding van Martins Pereira. Voormalig FC Groningen-verdediger Andreas Granqvist ontfermde zich met succes over de strafschop. De 2-0 volgde kort daarna. Zweden combineerde buiten het strafschopgebied en uiteindelijk werd Berg bereikt door Toivonen. De ex-spits van onder meer Groningen en PSV vond het gaatje in het zestienmetergebied en mikte raak.

Luxemburg kwam zwak voor de dag en stelde niets tegenover de Zweedse aanvalsdrang. De Scandinaviërs stapelden niet kans op kans, maar controleerden de wedstrijd volledig en sprongen effectief om met de mogelijkheden. In de slotfase van de eerste helft werd het ook 3-0 en opnieuw was Berg verantwoordelijk voor het doelpunt. Na balverlies van Luxemburg stuitte de aanvaller eerst op keeper Jonathan Joubert, maar in de rebound was het alsnog raak. Daar bleef het voor rust bij, maar in de tweede helft liep Zweden nog verder uit.

Berg completeerde zijn hattrick door van buiten het strafschopgebied te scoren met een indraaiend schot. De 5-0 kwam van Michael Lustig, die binnenknikte bij de tweede paal na een vrije trap van Sebastian Larsson. Een tweede strafschop van opnieuw Granqvist betekende de 6-0; ditmaal was de penalty wel te rechtvaardigen. Een handsbal van Chris Philipps leidde tot de elfmetertrap. Zweden en in het bijzonder Berg wist van geen ophouden: het werd 7-0 door een kopstoot van de aanvaller op aangeven van Ludwig Augustinsson. Via een prachtig schot voerde Toivonen de score nog eens verder op.