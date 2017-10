Amerikanen hebben nieuw toptalent: ‘Trainer, ik zag Ronaldo het doen’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Andrew Carleton, sterspeler van de Verenigde Staten op het WK Onder-17.

Door Dominic Mostert

Donderdagavond wacht voor de VS de afsluitende groepswedstrijd tegen Colombia op het WK. Zes dagen geleden waren de Amerikanen met een overtuigende 0-3 overwinning op gastland India begonnen aan het toernooi. In de slotfase van de wedstrijd, kort nadat Anwar Ali namens India de paal trof, gooide de zeventienjarige Carleton de wedstrijd op slot. George Acosta lanceerde de buitenspeler met een fraaie stiftbal, waarna Carleton doelman Dheeraj Singh omspeelde en de eindstand bepaalde. "Het was een beetje frustrerend. Eerder in de wedstrijd had ik er al bijna een paar gemaakt", zei Carleton na afloop in de Washington Post.

He’s one of our own!@andrewcarleton7 scores in his first World Cup appearance ???? pic.twitter.com/Dm1w0FIxG4 — Atlanta United FC (@ATLUTD) 6 oktober 2017

Met 20 doelpunten in 32 duels voor de VS Onder-17 behoort de rossige jeugdinternational tot de sleutelspelers in het elftal van John Hackworth. De bondscoach kan zich het moment nog goed herinneren waarop hij Carleton voor het eerst in actie zag. Het was november 2014 en Hackworth was toen nog de keuzeheer bij de Onder-15. Carleton was zijn nieuwste pupil. Tijdens een oefenpartij op het trainingsveld ontving Carleton een lange, diagonale pass. Hij had tijd en ruimte om de bal aan te nemen en naar voren te spelen, maar nam een ander besluit. Op het laatste moment sprong Carleton en draaide hij zijn lichaam, om de bal aan te nemen met de rug. Balverlies was het gevolg. Hackworth wist niet wat hij zag.

De bondscoach liet het spel doorgaan, maar bij de eerstvolgende drinkpauze vroeg hij Carleton wat hem eigenlijk bezielde. "Hij zei: 'Trainer, ik zag Cristiano Ronaldo het doen en ik moest het gewoon proberen.' Dat is typisch Andrew. Hij heeft een creatieve geest. Hij wil lol maken, hij voetbalt met een glimlach op het gezicht." Uiteindelijk kon Hackworth er wel om lachen, vertelde hij aan Bleacher Report. "Je ziet weinig spelers die zoiets proberen tijdens hun eerste training met een nieuwe bondscoach. Ik kon zijn zelfvertrouwen alleen maar op prijs stellen." Vier maanden later zou Carleton zeven keer scoren in vijf duels, waarmee hij zijn ploeg hielp aan de Torneo delle Nazioni: een jeugdtoernooi met landen als Brazilië, Engeland, Italië en Mexico.

Sinds zijn eerste training bij de Onder-15 heeft Carleton grote stappen gezet, weet Hackworth. "Hij neemt betere beslissingen en is veel completer geworden. De grootste verandering die ik heb gezien, is hoe hij omgaat met omschakelingen. Voorheen ging hij soms 'uit' als we de bal verloren. Dat is normaal voor een jonge speler. Nu gebeurt dat niet meer. Hij is net zo goed in het veroveren van de bal, zodat hij weer richting doel kan." En als hij dan richting doel gaat, kunnen gekke dingen gebeuren. Neem een moment uit zijn (nog) jongere jaren, toen Carleton in de jeugdopleiding van Georgia United speelde.

Met de Onder-16 was hij afgereisd naar Vancouver voor een duel met de Vancouver Whitecaps in de kwartfinale van een jeugdtoernooi. Met een vrije trap had Carleton zijn ploeg al op voorsprong gezet, dus het Canadese publiek was niet blij met hem. Enkele minuten later dribbelde Carleton op het middenveld langs een paar tegenstanders, om het vervolgens vanaf 45 meter met een stift te proberen. Met de nodige moeite hield de keeper de bal uit het doel. Zelfs het thuispubliek was onder de indruk. "Hoewel ze tegen ons waren, reageerde iedereen erop. Ze werden gek", weet toenmalig trainer Dave Smith nog. Carleton is nooit bang om nieuwe dingen te proberen en soms loopt dat wel goed af, bewees hij in mei met de VS Onder-17 tegen de leeftijdsgenoten van Cuba.



Yeah. There's NO STOPPING that one. ?? Andrew Carleton makes it 3-1 just before the half. pic.twitter.com/VqQmu8lpXq — U.S. Soccer YNT (@ussoccer_ynt) 5 mei 2017

In eigen land wordt Carleton regelmatig gespiegeld aan Christian Pulisic. Maar terwijl zijn landgenoot op zestienjarige leeftijd al naar Borussia Dortmund verkaste, heeft Carleton er geen moeite mee om nog even in de VS te blijven. Hij speelt sinds juni 2016 voor Atlanta United, al werd hij het eerste seizoen verhuurd aan tweededivisionist Charleston Battery. Op 7 september 2016 maakte hij zijn eerste speelminuten voor die club; drie dagen later had Carleton een basisplek, waarmee hij de jongste speler ooit werd die dat voor elkaar kreeg op het tweede Amerikaanse niveau. Uiteindelijk bleef de teller steken op vier competitiewedstrijden, waarin hij een assist gaf.

How to impress Tata ?? pic.twitter.com/RmXcQEU2bm — Atlanta United FC (@ATLUTD) 26 februari 2017

Begin 2017 keerde Carleton terug bij Atlanta. Hij kreeg voor het eerst de kans om zich te bewijzen aan een vermaarde oefenmeester: Gerardo Tata Martino, ex-trainer van onder meer Barcelona en het Argentijnse elftal. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam Carleton tot scoren en op 20 mei 2017 volgde het langverwachte hoogtepunt: zijn debuut in de MLS. In de 85ste minuut maakte Carleton als invaller zijn entree in de thuiswedstrijd tegen Houston Dynamo. Hij had nog niets laten zien, maar kreeg toch een staande ovatie van 45.000 enthousiaste fans in het Bobby Dodd Stadiun.

"What a moment for a 16-year-old." Huge ovation for Powder Springs' Andrew Carleton making his pro debut for @ATLUTD.#UniteAndConquer pic.twitter.com/bbFzkz25xC — FOX Sports South (@FOXSportsSouth) 21 mei 2017

Als tienjarige vertelde Carleton aan zijn ouders dat hij thuisonderwijs wilde. Zijn ouders steunden dat besluit, want hun zoon kon zich op die manier ook richten op het voetbal. "Mijn moeder wilde de droom met mij najagen", zei het talent daar zelf over. Carleton trainde 's ochtends, had 's middags les achter de computer en hervatte de training 's avonds weer. Zijn twee jongere broers volgen dat voorbeeld op dit moment. De één speelt voor een lokale jeugdclub, de ander in de jeugdopleiding van Atlanta United. Zusje Erin, vijftien jaar, is jeugdinternational bij de Amerikaanse dames. Carleton komt uit een voetbalfamilie en heeft nog geen plannen om die te verlaten voor een avontuur in Europa. Hij is geboren en getogen in de staat Georgia en wordt er op handen gedragen. Het bevalt hem daar wel.

"Het is de droom van iedere voetballer om in de Champions League te spelen", erkent hij weliswaar. "Maar ik ben hier opgegroeid. Ik ken de stad, ik ken de omgeving, ik kan nog lekker thuis wonen. Het is een comfortzone, maar tegelijkertijd speel ik tegen jongens die mij daaruit halen en die mij dwingen om me te ontwikkelen. Een van mijn dromen, als jongen uit Atlanta, is om te laten zien dat de Verenigde Staten aan de weg timmeren. Ik wil laten zien dat dit land in staat is om topspelers te kweken. Ik wil aantonen dat je niet per se als vijftien-, zestien- of zeventienjarige naar Europa hoeft om een topspeler te zijn."

Naam: Andrew Carleton

Geboortedatum: 22 juni 2000

Club: Atlanta United

Positie: buitenspeler

Sterke punten: scorend vermogen, techniek, creativiteit