‘Dat is echt geweest, Oranje is van het niveau Zweden, Polen en Denemarken’

Het Nederlands elftal heeft nog een laatste strohalm om plaatsing voor het WK in Rusland af te dwingen, maar daarvoor zal het tegen Wit-Rusland en naaste concurrent Zweden flink aan het doelsaldo moeten werken. Kenneth Perez denkt dan ook niet dat Oranje volgend jaar zomer van de partij zal zijn, al gelooft hij wel dat het mogelijk is dat Nederland de aankomende twee wedstrijden wint.

“Dat is mogelijk, net zo goed als dat het mogelijk is dat dat niet gebeurt. Je kunt niet echt een peil trekken op dit Nederlands elftal”, legt hij uit bij FOX Sports. “Ik kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat Oranje wel even van Zweden wint. Hetzelfde geldt voor Wit-Rusland, maar dat is nog aannemelijk. Ik denk echter dat Nederland op doelsaldo uiteindelijk tekort zal komen.”

Volgens Perez is er in de afgelopen jaren, toen Nederlandse internationals nog beeldbepalende spelers waren bij internationale topclubs, veel veranderd: “Dat is toch wat anders dan meehobbelen bij AFC Bournemouth of niet aan de bak komen bij Tottenham Hotspur.” Als voorbeeld haalt hij Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman aan die wel alles spelen bij grote clubs als Liverpool en AS Roma. Doordat zij op clubniveau echter een dienende rol vervullen, slagen zij er niet in om de kar te trekken bij Oranje.

De oud-speler van onder meer AZ, Ajax en PSV proeft in Nederland, gebaseerd op prestaties uit het verleden, nog wel optimisme over de kansen van Oranje om het WK te halen. Hij denkt echter dat het Nederlands elftal opponenten geen angst meer inboezemt: "De neiging om te denken: dit gaat Oranje wel even doen, is groot. Maar dat is echt geweest, Nederland is van het niveau Zweden, Polen, Denemarken. Denen denken niet meer: shit, we moeten tegen Oranje. Dat is veranderd."