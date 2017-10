Zaterdag, 7 Oktober 2017

Manchester United maakt 60 miljoen over naar Milaan

Er speelt mogelijk in de toekomst weer een Neville op Old Trafford. Manchester United gaat een poging doen om Harvey Neville, de veertienjarige zoon van Phil Neville, over te nemen van Valencia. (Super Deporte)

Naast Tottenham Hotspur en Newcastle United heeft ook Crystal Palace interesse in Cenk Tosun. De spits van Besiktas moet naar verluidt zo’n 25 miljoen euro kosten. (Croydon Advertiser)

Manchester United heeft de interesse in Ivan Perisic, die onlangs zijn contract bij Internazionale verlengde, slechts in de ijskast gezet. De Kroaat is volgend jaar zomer door een clausule voor zestig miljoen euro op te halen en the Red Devils willen dan toeslaan. (La Gazetta dello Sport)

Na Bayern München en Atlético Madrid is Arsenal de volgende grote club met interesse in Abdülkadir Ömür. De achttienjarige middenvelder speelt nu nog voor Trabzonspor. (The Sun)

Chelsea-coach Antonio Conte had afgelopen zomer graag Fernando Llorente in zijn selectie verwelkomd. Tottenham Hotspur bood Swansea City echter ruim het dubbele. (The Times)