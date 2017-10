‘UEFA wees verzoek Neymar om Barça uit te sluiten van CL-voetbal af’

Neymar ging afgelopen zomer na een transfersoap van enkele maanden voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain, maar daarmee was de kous voor de Braziliaan nog niet af. De Catalanen hadden in Neymars contract op laten nemen dat de vader van de aanvaller een bonus van 26 miljoen euro zou krijgen als hij per 31 juli nog in het Camp Nou speelde en weigerden dit na zijn vertrek te betalen.

Neymar vertrok inderdaad na die datum, maar Barça wees vervolgens op aanvullende voorwaarden en weigerde de som over te maken: “Ten eerste mocht de speler niet met andere clubs onderhandeld hebben de maand voor 31 juli. Ten tweede moest de speler aantonen dat hij zijn contract bij de club respecteerde. En ten derde hadden wij afgesproken dat wij niet zouden betalen voor 1 september, vlak na de deadline van de transferwindow. Voorwaarden zijn niet nagekomen, dus is de afspraak niet meer geldig”, somde woordvoerder Joseph Vives in augustus op.

Het kamp-Neymar heeft het hier echter niet bij laten zitten, want AS meldt zaterdag dat het uit betrouwbare bron heeft vernomen dat de Braziliaan, op aanraden van zijn advocaten, een verzoek bij de UEFA heeft ingediend om Barcelona uit te sluiten van Champions League-voetbal als de club de bonus niet over zou maken. De Europese bond zag hier echter niets in en heeft Neymar meteen laten weten zijn claim niet in overweging te nemen.

Naast de UEFA is ook de FIFA betrokken bij de zaak, aangezien de wereldvoetbalbond eind augustus liet weten een onderzoek te beginnen naar de ‘loyaliteitsbonus’ waar Neymar en zijn vader recht op menen te hebben. Tot welke conclusie de bond precies is gekomen, is echter nog niet duidelijk.