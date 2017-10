‘Bij Bayern was de band met de spelers slecht en bij Real was ik juist te close’

Carlo Ancelotti werd onlangs ontslagen bij Bayern München, maar lijkt zich dit voortijdige einde aan zijn periode in Beieren niet al te zwaar aan te rekenen. De Italiaanse coach was vrijdagavond in Turijn om een prijs voor zijn boek Il Leader Calmo in ontvangst te nemen en grapte daar al over zijn congé bij der Rekordmeister.

“Ik was hier hoe dan ook geweest om deze prijs in ontvangst te nemen, maar Bayern heeft me voor de zekerheid met vervroegde vakantie gestuurd”, knipoogde hij tegenover verslaggevers. “Ik weet niet of mijn manier van werken de juiste manier is. Toen ik bij Real Madrid vertrok, werd mij verteld dat ik te close was met de spelersgroep. Bayern ontsloeg me echter juist omdat ik een slechte relatie had met de spelers.”

“Ik wil hoe dan ook gewoon een relatie hebben met mensen”, ging Ancelotti, die ook genoemd wordt als opvolger van Giampiero Ventura bij de Italiaanse ploeg, verder. Een positie als bondscoach lijkt er echter voorlopig niet in te zitten: “Ik wil nog steeds elke dag op het veld staan, dus daar heb ik niet over nagedacht. Op het moment dat ik niet elke dag wil trainen, zal ik bondscoach van Italië worden. Als het nationale team iemand zoals ik als bondscoach wil hebben tenminste.”