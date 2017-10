‘Louis van Gaal begon met het loslaten van de ‘Dutch way’'

Martin Jol vindt dat Oranje zijn identiteit in de afgelopen jaren is verloren. De voormalig trainer van onder meer Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Ajax vertelt in een interview met de Daily Mail dat het Nederlands voetbal alleen terug kan keren in de top als het weer teruggaat naar zijn eigen identiteit.

“Louis van Gaal begon met het loslaten van de Dutch way met vijf verdedigers achterop. We speelden voor het resultaat, maar verloren onze identiteit. Onder Danny Blind was dat hetzelfde want hij was pupil van Van Gaal”, zegt Jol, die denkt dat Oranje zich niet meer zal kwalificeren voor het WK. “Willen we terugkeren op het hoogste niveau dan moeten we snel terug naar onze eigen identiteit.”

“In Nederland hadden we een andere filosofie. Nu willen we zoals ieder ander land zijn, maar zijn die anderen beter dan ons”, vervolgt de geboren Hagenaar. “We bezitten niet meer de kwaliteiten van voorheen. Niet meer de spelers die het verschil kunnen maken. Topspelers worden geboren. Alleen hebben we ze nu jammer genoeg niet terwijl we altijd spelers hadden met extra talent.”

Om het WK te halen moet Oranje van Wit-Rusland en Zweden zien te winnen, terwijl het ook nog een verschil van zes doelpunten goed moet maken. “Zweden houdt vast aan de eigen spelstijl en zijn tweede in de groep en wij derde. Zij kwalificeren zich en wij niet. Om terug te komen is het belangrijk om eerst onze identiteit terug te krijgen.”