Advocaat laat Veltman afvallen en haalt Dost wel bij wedstrijdselectie

Joël Veltman is zaterdagavond sowieso niet van de partij als het Nederlands elftal het opneemt tegen Wit-Rusland. De verdediger is, na het wegvallen van Kevin Strootman, de enige door Dick Advocaat geselecteerde international die geen deel uitmaakt van de definitieve wedstrijdselectie. Bas Dost, die vrijdag de training met een knieblessure moest staken, maakt wel deel uit van de groep.

Advocaat moest vrijdagavond voor middernacht zijn definitieve wedstrijdselectie inleveren bij de UEFA en op die lijst ontbreekt dus de naam van Veltman. De bondscoach heeft met Kenny Tete en Daryl Janmaat al de beschikking over twee andere rechtsbacks en start naar verwachting met de verdediger van Watford in de basis. In het centrum is er door de aanwezigheid van Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk ook geen plaats voor de aanvoerder van Ajax.

Dost liep woensdag op het trainingsveld al een voetblessure op en raakte vrijdag ook geblesseerd aan zijn knie. Die kwetsuren lijken echter minder ernstig dan gevreesd aangezien de spits van Sporting Portugal wel gewoon op de lijst staat. Advocaat hoopt dat Dost eventueel wel de rol van breekijzer kan vervullen mocht dat nodig zijn tegen de Wit-Russen.