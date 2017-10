‘In Nederland wordt over de gehele linie te weinig en te licht getraind’

Oranje staat de komende dagen voor een hels karwei om niet opnieuw een groot toernooi mis te lopen. Om het WK te halen, moet er moet gewonnen worden van Wit-Rusland en Zweden, terwijl er in de wedstrijden ook nog aan het doelsaldo gewerkt moet worden. Volgens Huub Stevens is het geen toeval dat het Nederlands voetbal de afgelopen jaren in een dal is geraakt.

“Die Hollandse School, dat is allemaal leuk en aardig hoor. Uitgaan van balbezit en dat soort dingen. We zijn daarin doorgeschoten. Het huidige Oranje heeft onvoldoende kwaliteit om het 4-3-3-systeem goed in te vullen”, zegt Stevens in gesprek met de NOS. Hij denkt niet dat Oranje er nog in gaat slagen om zich te kwalificeren voor het WK. Stevens weet een oorzaak voor de teloorgang van het Nederlands voetbal.

“In Nederland wordt over de gehele linie te weinig en te licht getraind. Lees al die interviews met eredivisiespelers die naar het buitenland zijn vertrokken maar eens na. Elke keer hebben ze het over de toegenomen trainingsintensiteit”, stelt de oud-oefenmeester, die tegenwoordig werkzaam is als technisch adviseur bij Roda JC Kerkade. Hij is van mening dat er in Nederland te weinig verdedigers opgeleid worden.

“Je ziet vaak spitsentrainers bij clubs, maar vergeet alsjeblieft de middenvelders en verdedigers niet. Het wordt al wel beter hoor. Toch hebben we nog steeds een achterstand daarin”, vervolgt Stevens, die het wel weer goed ziet komen met het Nederlands elftal. “We brengen altijd talent voort. Dat zal ook in het voetbal gebeuren. Want zeg nou zelf, veel slechter kan het toch niet?”