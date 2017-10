‘Wij zijn geen verkoopclub en hij wil zich voor het leven aan Juve verbinden’

De naam van Paulo Dybala wordt al geruime tijd in verband gebracht met clubs als Barcelona en Real Madrid, maar de Argentijnse aanvaller zit nog altijd gewoon bij Juventus en daar lijkt voorlopig ook geen verandering in te gaan komen. Algemeen directeur Giuseppe Marotta is van plan om er alles aan te doen om Dybala binnenboord te houden en de liefde lijkt wederzijds te zijn.

“Die jongen is van onschatbare waarde, aangezien wij geen verkoopclub zijn. Ik blijf herhalen dat een speler zijn toekomst in zijn eigen handen heeft en Paolo heeft gezegd dat hij zich voor het leven aan Juventus wil verbinden”, vertelt de bestuurder aan La Stampa. “Vertaald betekent dit dat wij opnieuw een groot financieel offer gaan brengen om hem hier te houden. We zullen hem snel langer vastleggen met een nieuw contract, dat is wat hij ons heeft gevraagd.”

La Vecchia Signora nam Dybala twee jaar geleden voor maximaal veertig miljoen euro over van Palermo en de Argentijn zette in april van dit jaar nog zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2022 in Turijn houdt. De 23-jarige Dybala is met een jaarsalaris van zeven miljoen euro een van de best verdienende spelers in de Serie A.