Ajax en Feyenoord mogelijk zonder Ziyech en El Ahmadi door interland Marokko

De kans is aannemelijk dat Ajax en Feyenoord het op zondag 5 november moeten stellen zonder Hakim Ziyech en Karim El Ahmadi. Marokko speelt namelijk een dag later de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust. Zoals het er nu naar uitziet, kan Marokko zich in die wedstrijd kwalificeren voor het WK, dat volgende zomer in Rusland gehouden wordt.

Concurrent Ivoorkust speelde vrijdag met 0-0 gelijk tegen Mali. Als Marokko zaterdag van Gabon wint, kan het op maandag 6 november deelname aan het WK veiligstellen tegen Ivoorkust. In het weekend voor deze beslissende WK-kwalificatiewedstrijd staat er in de Eredivisie een reguliere speelronde op het programma.

Ajax neemt het dan op tegen FC Utrecht, terwijl Feyenoord ADO Den Haag ontmoet. De topclubs zullen het dan zonder Ziyech en El Ahmadi moeten stellen, terwijl de kans bestaat dat FC Groningen Mimoun Mahi mist. De play-offs in Europa staan pas een week later op het programma en zitten de competitie dus niet in de weg.