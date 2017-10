Dick Advocaat krijgt meevaller uit ziekenboeg

Jordan Amavi is definitief speler van Olympique Marseille. De linksback heeft een clausule in zijn huurcontract waardoor hij na drie wedstrijden voor tien miljoen euro overgenomen moet worden van Aston Villa. (L’Équipe)

Charles Kaboré stond jaren geleden op de radar van Barcelona. Olympique Marseille handelde echter snel en haalde de toenmalige speler van Libourne Saint Seurin in huis. (RMC)