‘Hij zei tegen Vertonghen: ‘Ik wil je niet meer zien bij Ajax, dit kan niet’’

Jan Vertonghen was jarenlang een belangrijke kracht voordat hij in 2012 voor miljoenen de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. Tien jaar geleden werd hij door de Amsterdammers echter voor een seizoen uitgeleend aan RKC Waalwijk, waar hij zijn eigen kansen bij Ajax bijna om zeep hielp. De Belg maakte namens de Brabanders de 2-2 tegen zijn eigenlijke werkgever en dat bleek Ajax aan het einde van de rit de landstitel te kosten.

Trainer Henk ten Cate was niet te spreken over het doelpunt van Vertonghen, zo onthult voormalig teammanager David Endt in gesprek met Voetbal International: “Hij wilde zich laten zien, ik vond dat prachtig. Maar Ten Cate was rázend. Toen Jan het veld afliep, pakte onze trainer hem verbaal aan, hij was buiten zichzelf en riep: ‘Ik wil je nooit meer zien, dit doe je niet tegenover je club!’”

Endt zag dat Vertonghen bleek wegtrok en zocht hem daarna op in de kleedkamer van RKC: “Ik zei hem: ‘Jan, je moet niet bang zijn, je hebt juist laten zien dat je uit het goede hout bent gesneden om bij Ajax te spelen.’ Toen kort daarop Ten Cate vertrok, ging het helemaal de goede kant op voor Jan.” Endt kon zich ook niet vinden in de reactie van de trainer en was van mening dat het resultaat nooit afhankelijk mag zijn van één enkele huurling.

Dat Vertonghen überhaupt bij RKC speelde had te maken met de terugkeer van Edgar Davids bij Ajax, waardoor er geen plek meer was voor de Belg, die op dat moment nog als controlerende middenvelder speelde. Volgens Endt zat Vertonghen zelf helemaal niet te wachten op een verhuurbeurt en ervoer hij het als een vernedering: “Je weet ook nooit van tevoren wat zo'n uitleenbeurt aan een kleinere club met zo'n speler gaat doen, hoe hij daarop reageert.”