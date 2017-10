Vitesse bood op toptalent van aartsrivaal: ‘Hij is de trots van de club'

De onderhandelingen tussen NEC en Ferdi Kadioglu over een nieuw contract zijn inmiddels hervat. Op dit moment ligt de achttienjarige middenvelder nog vast tot medio 2019, maar daar willen de Nijmegenaren dus snel iets aan doen. In een eerder stadium werd Kadioglu gelinkt aan Ajax en FC Utrecht, maar Vitesse bracht afgelopen zomer een concreet bod uit.

Daarom is NEC inmiddels de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis begonnen. “Dat heeft lange tijd stilgelegen, mede door de degradatie. En daarna was de transferperiode, waarin alleen Vitesse een bod op Ferdi heeft gedaan”, zegt Remco Oversier, technisch directeur bij de Nijmegenaren, in gesprek met Omroep Gelderland.

“Het wordt nu in alle rust hervat. We willen er alles aan doen om dat te laten lukken. Hij is toch de trots van de club”, stelt Oversier. “Het is ons beleid om spelers uit de eigen opleiding zo lang mogelijk binnen boord te houden of om ze zo goed mogelijk te verkopen, zoals bij Jay-Roy Grot is gebeurd.”