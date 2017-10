Robben: ‘Als Advocaat hem niet wil opstellen, kan hij wel van waarde zijn’

Dragende spelers uit het verleden als Rafael van der Vaart en Robin van Persie zijn al langere tijd geen vaste waarden meer bij het Nederlands elftal en doordat Dick Advocaat Wesley Sneijder niet heeft opgenomen in de selectie voor de duels met Wit-Rusland en Zweden is Arjen Robben de enige speler uit die generatie die nog over is. De aanvoerder van Oranje had de middenvelder van OGC Nice er echter nog graag bij gehad.

“Ik ken Wesley natuurlijk al zo lang, we kennen allemaal zijn staat van dienst, alleen al daarom had ik hem er persoonlijk graag bij gewild. Als de trainer hem niet wil opstellen, kan hij misschien toch nog wel van waarde zijn voor de ploeg. In wat voor rol ook. Maar wat ik zeg: we doen het met de keuze die is gemaakt”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Robben noemde het eerder deze week al een ‘knakmomentje’ toen hij te horen kreeg dat Sneijder er niet bij zou zijn en blijft nu ook achter die uitspraak staan: “Het is een aparte gewaarwording. Het was al zo dat Wesley en ik met z'n tweetjes overbleven na het mislopen van het EK in Frankrijk. Dat was al een behoorlijke stap.” De aanvaller lijkt een punt achter zijn interlandloopbaan te gaan zetten als Oranje zich niet weet te plaatsen voor het WK van volgend jaar.