Telstar-aanvaller kan Oranje helpen: ‘Ik zie Nederland graag op het WK’

Gerson Rodrigues kan Oranje zaterdagavond een goede dienst bewijzen. De aanvaller van Telstar neemt het met Luxemburg op tegen Zweden, dat momenteel de tweede plaats bezet in de kwalificatiegroep. Als de ploeg van bondscoach Janne Andersson tegen Luxemburg punten morst, hoeft Oranje niet afhankelijk te zijn van het doelsaldo.

In dat geval kan Nederland namelijk Zweden nog voorbij streven in punten. De hoop is dus gevestigd op Rodrigues en consorten, die onlangs Frankrijk nog op 0-0 hielden. “De coach zette een strategie uit. Hij zei precies wat we moesten doen en dat deden we. Het elftal verdedigde goed tegen de gevaarlijke Franse aanvallen”, zegt de aanvaller in gesprek met de NOS. Hij kwam in Frankrijk als invaller in het veld en raakte de paal.

“Jammer. Ik had moeten scoren. Ik zal tegen Zweden mijn best doen. Dat zal ik ook tegen de andere jongens zeggen. Misschien scoor ik wel, misschien scoor ik niet. Maar ik zal mijn best doen. Ik hou wel van het Nederlands elftal en zie ze graag op het WK”, stelt Rodrigues, die Telstar als een opstap naar een grotere club ziet. “Ik wil graag een groot voetballer worden.”