Ajacied debuteert bij Oostenrijk: ‘Het is een ongelooflijk gevoel’

Maximilian Wöber maakte vrijdagavond zijn debuut voor de nationale ploeg van Oostenrijk. De negentienjarige Ajacied speelde negentig minuten mee in de met 3-2 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië. Oostenrijk kan zich overigens al niet meer plaatsen voor het WK.

“Ik geloof dat ik me geen betere wedstrijd had kunnen voorstellen voor mijn debuut. Het was een te gekke wedstrijd. Het is een ongelooflijk gevoel”, wordt Wöber geciteerd door de Oostenrijkse pers. De Ajacied speelde tijdens de wedstrijd tegen Servië als linksback. “Ik had wat last van kramp. Maar dat had misschien ook te maken met mijn ongewone positie.”

“Ik ben blij dat ik het shirt van mijn land heb mogen dragen”, aldus een trotse Wöber. Servië gaat ondanks de nederlaag in Oostenrijk nog altijd aan de leiding in Groep D, met achttien punten uit negen wedstrijden. Wales en Ierland maken ook nog kans om zich direct te plaatsen voor het WK, dat volgende zomer in Rusland gehouden wordt. Oostenrijk verzamelde tot dusver twaalf punten en kan niet meer als eerste of tweede in de poule eindigen.