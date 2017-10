Luxemburg gunt Zweden WK-ticket: ‘Zij zijn stabieler dan Oranje'

Met een schuin oog zal Oranje zaterdagavond de verrichtingen van Zweden in de gaten houden. De ploeg van bondscoach Janne Andersson neemt het in eigen huis op tegen Luxemburg, dat Frankrijk onlangs nog op 0-0 hield. Ook in Solna zullen de Luxemburgers voor een goed resultaat gaan, maar verdediger Chris Philipps hoopt dat Zweden er uiteindelijk vandoor gaat met de tweede plaats in de kwalificatiegroep.

“Hun manier van spelen bevalt me beter dan de Nederlandse”, wordt de verdediger van FC Metz geciteerd door Voetbal International. Ook bondscoach Luc Holtz concludeert dat Zweden momenteel terecht boven Oranje staat. “We hebben tegen allebei gespeeld en Zweden is stabieler. Dat is toch een belangrijke kwaliteit. Oranje verloor onlangs in Frankrijk met 4-0, een score die recht deed aan het spelbeeld.”

Luxemburg speelde weliswaar verdienstelijk gelijk tegen Frankrijk, maar volgens Holtz zijn les Bleus niet te vergelijken met Zweden. “Je praat over twee verschillende ploegen. De Fransen zijn technisch beter, maar de Zweden zijn atleten die vertrouwen op hun teamgeest en daarmee ver zijn gekomen”, stelt de bondscoach van Luxemburg.

Zweden won de uitwedstrijd in Luxemburg moeizaam, met 0-1. “Daarentegen kwamen ze in Luxemburg goed weg. Toen vond ik ons beter dan zij, maar zaterdag in eigen huis zijn ze natuurlijk wel favoriet”, besluit Holtz. Het is voor Oranje belangrijk dat Zweden niet teveel doelpunten maakt tegen Luxemburg. In twee wedstrijden moet het Nederlands elftal drie punten en zes treffers zien goed te maken op de Scandinaviërs.