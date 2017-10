Mogelijk laatste uitwedstrijd voor Robben: ‘Ik ga er niet om liegen’

Arjen Robben speelt zaterdag misschien wel zijn laatste uitwedstrijd voor het Nederlands elftal. De aanvaller laat in een interview met het Algemeen Dagblad doorschemeren dat hij overweegt om na de huidige kwalificatiereeks te stoppen als international, áls Oranje zich niet weet te plaatsen voor het WK in Rusland.

“Ja, natuurlijk houdt dat me bezig”, draait de 33-jarige Robben er niet om heen. “Dat speelt wel in mijn hoofd, ja. Thuis heb ik het er met mijn vrouw over gehad. Wat als ... alleen: ik wil mijn gedachten nog niet in het openbaar delen. Een eerlijk antwoord? Ja, ik ben ook een mens. Ik ga er niet om liegen.”

Robben speelde tot dusverre 94 interlands en was daarin goed voor 34 doelpunten. De aanvoerder maakte in april 2003 in de oefenwedstrijd tegen Portugal (1-1) zijn debuut als international, onder de hoede van huidig bondscoach Dick Advocaat. Robben maakte sindsdien zes toernooien mee: de EK’s van 2004, 2008 en 2012 en de WK’s van 2006, 2010 en 2014.

Met die palmares is Robben een uitzondering, want lang niet alle spelers hebben toernooiervaring, zo erkent hij: “Thuis voor vertrek had ik even gekeken, want ik was benieuwd: hoeveel van de 23 medespelers in deze selectie hebben een eindtoernooi gespeeld? Veertien hebben nog géén toernooi gespeeld. De andere negen komen aan niet meer dan één, een enkeling twee. Ik heb zes eindtoernooien meegemaakt.”