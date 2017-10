KNVB in gesprek met Amrabat: ‘We zijn er hartstikke druk mee’

Een delegatie van de KNVB gaat na de EK-kwalificatiewedstrijd tussen de beloften van Oranje en Oekraïne, van komende dinsdag, in gesprek met Sofyan Amrabat. De middenvelder heeft nog geen besluit genomen over zijn interlandtoekomst, maar het is algemeen bekend dat Marokko hem graag voor zich wil winnen.

De Leeuwen van de Atlas zaten vrijdag ‘met een forse afvaardiging van de Marokkaanse voetbalbond’ om de tafel met de 21-jarige Amrabat, zo schrijft De Telegraaf. Oranje wil voorkomen dat de Feyenoorder voor Marokko kiest. “Wij zijn ook in gesprek met de familie Amrabat”, zo wordt bondscoach Art Langeler geciteerd.

“Volgende week hebben we daar een afspraak over. Wellicht komt daar iets uit. Vanuit de KNVB zijn wij daar hartstikke druk mee, net zoals de Marokkaanse bond dat is. Maar uiteindelijk moet hij het willen en de beslissing maken”, besluit Langeler. Amrabat speelde in maart een interland voor Marokko, maar dat betrof een oefenwedstrijd.

Het talent deed toen negentig minuten mee in het met 1-0 gewonnen duel met Tunesië. Bij de bekendmaking van de Oranje-selectie gaf Dick Advocaat overigens nog aan dat Amrabat eerst maar eens aan een vaste waarde moet worden bij Feyenoord: “Maar even voor alle duidelijkheid: de speler speelt nog niet in het eerste elftal van Feyenoord. Het is een jongen met veel potentie, veel mogelijkheden, maar hij zal zelf moeten zorgen dat hij een vaste waarde voor Feyenoord wordt. Daar hebben we met hem over gesproken, dus hij weet hoe we daarin staat.”