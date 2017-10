‘Robben is niet meer de Robben van drie, vier jaar geleden’

Bert Vogts heeft er weinig vertrouwen in dat Jupp Heynckes Bayern München veel beter laat presteren dan Carlo Ancelotti. De voormalig bondscoach van onder meer Duitsland stelt dat het grootste probleem van der Rekordmeister niet de trainer is, maar het feit dat er de afgelopen jaren te weinig is doorgeselecteerd.

“Heynckes weet heel goed: de treble van 2013 zal hij niet kunnen evenaren. Jupp kan met dit team, dat volledig verkeerd is samengesteld en deels verouderd is, maximaal kampioen worden”, aldus Vogts in zijn column voor t=online. “De hamvraag is of Bayern de afgelopen jaren de juiste transfers heeft doorgevoerd.” Vogts vindt dat Bayern slecht gereageerd heeft op het ouder worden van de middenvelders en aanvallers.

“Arjen Robben is niet meer de Robben van drie, vier jaar geleden. Franck Ribéry en Robben op de vleugels, dat kun je niet meer verkopen als dat je belangrijkste aanvallers zijn. Men heeft verzuimd om daarop te reageren. Ik had liever een, twee duurdere spelers gehaald die daadwerkelijk helpen, dan zes, zeven spelers die weinig toevoegen”, aldus Vogts.

Heynckes tekende een contract tot het einde van het seizoen en zou daarna opgevolgd kunnen worden door Julian Nagelsmann, de dertigjarige trainer van TSG Hoffenheim. Dat lijkt Vogts echter geen goed idee: “Je moet je daar niet zo vroeg aan branden. Bayern is namelijk een wereldclub van het niveau Real Madrid en Barcelona”, besluit de zeventigjarige Vogts. De eerstvolgende wedstrijd van Bayern is die van volgende week zaterdag tegen SC Freiburg.