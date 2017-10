Haller maakt opnieuw wereldgoal met omhaal: ‘Deze was nog beter’

Sébastien Haller scoorde zaterdag met een prachtige omhaal tegen VfB Stuttgart (2-1) en bezorgde Eintracht Frankfurt daarmee drie punten in de Bundesliga. De aanvaller heeft vrijdagavond laten zien dat dat geen incident was, want in de oefenwedstrijd tegen Lehnerz (0-3 winst) kwam de Fransman opnieuw met een omhaal tot scoren.

De voormalig spits van onder meer FC Utrecht trof ruim een kwartier voor tijd doel, na een voorzet van de twintigjarige middenvelder Max Besuschkow. De overige treffers op Fuldaer Sportpark Johannisau werden gemaakt door Daichi Kamada en Branimir Hrgota. Haller was overigens na 67 minuten pas ingevallen voor linkshalf Danny Blum.

Sebastien Haller doet het gewoon WEER! Check deze omhaal! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 6 oktober 2017

“Mijn doelpunt was niet zo belangrijk als het vorige, maar het was mooi om nog een keer zo te scoren. Ditmaal was de uitvoering misschien nog wel beter, maar je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Ik doe altijd mijn best om zo goed mogelijk te spelen en het team aan doelpunten te helpen”, aldus Haller op de website van SGE.

Het door Niko Kovac getrainde Eintracht Frankfurt kan zich nu richten op de uitwedstrijd van volgende week zaterdag tegen Hannover 96, de nummer vijf van de Bundesliga. Frankfurt heeft twee punten minder en neemt daarmee de achtste plaats in. Voor Haller wordt dat duel een nieuwe kans om zich te laten zien; hij maakte tot dusverre drie treffers in acht officiële duels voor Frankfurt. Daar gaf hij bovendien drie assists bij.