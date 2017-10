Buffon oordeelt hard: ‘Het komt door die wedstrijd in Bernabéu’

Italië speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen Macedonië, een remise die voelt als een nederlaag. I Azzurri eindigen achter Spanje als tweede in de groep en moeten in november een play-off spelen om alsnog kwalificatie af te dwingen. Gianluigi Buffon baalt van het puntverlies, zo vertelt hij in gesprek met Rai Sport.

“Het was een weinig verheffende prestatie. De nederlaag tegen Spanje heeft ons vertrouwen aangetast, want we dachten misschien wel superieur te zijn. We hebben nog altijd last van de bijwerkingen die dat duel ons heeft opgeleverd”, doelt Buffon op de 3-0 nederlaag tegen La Furia Roja in september. “Als we vandaag met 1-0 hadden gewonnen, dan hadden we hier denk ik niet met een heel ander gevoel gestaan, want onze prestaties als team en als individuen blijven wisselvallig.”

“Dit gelijke spel wakkert alleen maar de overtuiging aan dat het beter moet. Enkelen, onder wie ikzelf, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de anderen helpen om het enthousiasme en de ideeën terug te krijgen in de groep. We ontbeerden vertrouwen en dat komt waarschijnlijk door die wedstrijd in het Santiago Bernabéu. De meer ervaren spelers moeten de handschoen oppakken en ons van deze negatieve situatie afhelpen.”

“We moeten weer van het spelletje gaan genieten, want dat is de enige manier waarop we onze creativiteit kunnen terugvinden, waarop we de angst van ons kunnen afspelen. Als we in het negativisme blijven hangen en onze koppen laten hangen, dan zal het alleen maar slechter gaan. Op dit moment hebben we echt een mentaliteitsverandering nodig. We hebben nieuwe energie nodig, want voetbal is de schatkist van ons land. We moeten tegen Albanië laten zien dat dit niet het Italië is dat we willen zien”, aldus Buffon.