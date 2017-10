De Jong schiet Jong Ajax te hulp: ‘Het was een mooi moment’

Siem de Jong was vrijdagavond belangrijk voor de beloften van Ajax. De middenvelder annex aanvaller opende in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht de score en er werd uiteindelijk met 2-1 gewonnen. De Jong speelde zijn derde wedstrijd van het seizoen.

“Het was een mooi moment om mijn wedstrijd te pakken, dus ik ben blij dat ik voor mijn fysiek weer speelminuten heb gemaakt”, zei de 28-jarige De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports. “Ik heb de wedstrijd in de beker gespeeld en heb nu weer gespeeld. Natuurlijk moet ik meer wedstrijden spelen om fit te worden, maar dat zal ik zelf moeten afdwingen.”

GOAL!⚽️ Siem de Jong heeft nu gescoord voor: ☑️AFC Ajax

☑️Jong Ajax

☑️PSV

☑️Jong PSV Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 6 oktober 2017

De Jong kwam vorige week zondag drie minuten in actie tegen sc Heerenveen (0-4 winst) en deed eerder ook mee in het met 1-5 gewonnen bekerduel met Scheveningen. In dat treffen was de zesvoudig international van het Nederlands elftal goed voor een doelpunt en twee assists.