Debutant Wöber doet Servië onder toeziend oog van Mourinho pijn

Servië heeft nagelaten om zich vrijdag te plaatsen voor het WK. Het Balkanland was bij een zege op Oostenrijk zeker van een ticket voor het eindtoernooi in Rusland, maar ging in Wenen met 3-2 ten onder. Bij Oostenrijk stond Ajacied Maximilian Wöber in de basis; hij maakte de negentig minuten vol.

Servië kende een uitstekend begin, want na elf minuten lag de bal in het mandje: Luka Milivojevic knalde vanuit de tweede lijn raak voor de 0-1. Servië kon die voorsprong echter niet vasthouden en incasseerde na 25 minuten de gelijkmaker van Guido Burgstaller, alvorens Marko Arnautovic na 76 minuten Oostenrijk aan de leiding bracht. De voormalig aanvaller van onder meer FC Twente tikte van dichtbij binnen na afleggen van Burgstaller.

Servië gaf zich echter niet gewonnen en onder toeziend oog van José Mourinho maakte Nemanja Matic er na 83 minuten 2-2 van: de middenvelder had de bal na een voorzet pardoes voor zijn voeten liggen en drukte beheerst af. Servië hoopte vervolgens de belangrijke 2-3 te kunnen maken, maar de treffer viel aan de andere kant: een voorzet van Louis Schaub ging aan iedereen voorbij en belandde in de verre hoek van Vladimir Stojkovic. In Groep D heeft Servië nu 18 punten, Wales 17, Ierland 16 en Oostenrijk 12.