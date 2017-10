Spanje is zeker van WK na misstap van Italië

Spanje heeft zich geplaatst voor het WK in Rusland. La Furia Roja won vrijdagavond met 3-0 van Albanië en doordat Italië met 1-1 remiseerde tegen Macedonië, is het team van Julen Lopetegui zeker van een plaatsbewijs voor het eindtoernooi. Spanje gaat met 25 punten aan kop in Groep G; Italië heeft er 20.

Spanje - Albanië 3-0

Spanje had geen kind aan Albanië en keek na 26 minuten al tegen een 3-0 voorsprong aan. Rodrigo maakte in zijn tweede interland zijn eerste doelpunt door uit de draai raak te schieten en Isco verdubbelde na een kwart wedstrijd de score. De middenvelder van Real Madrid was het eindstation van een fraaie aanval. Drie minuten later gooide Thiago Alcántara met een kopbal uit een voorzet van Álvaro Odriozola van Real Sociedad het duel definitief in het slot in Alicante. De middenvelder van Bayern München tekende net als Rodrigo voor zijn eerste interlandtreffer. Spanje kreeg in het vervolg nog enkele kansen, maar bij rust bleef het bij 3-0.

Genieten! Na een prachtige aanval is het Isco Alarcón die afdrukt! 🎯 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 6 oktober 2017

In de tweede helft was Koke dicht bij de 4-0, maar de middenvelder van Atlético Madrid stuitte met zijn kopbal op doelman Etrit Berisha. Isco dook even later ook gevaarlijk op voor het vijandelijke doel: zijn voorzet op Odriozola werd geblokt. Albanië was niet bij machte om Spanje een tegendoelpunt toe te dienen, maar raakte in de personen van Ergys Kace en Armando Sadiku wel twee keer het houtwerk van doelman David de Gea. De keeper van Manchester United hoefde echter nooit te vissen en Spanje kan zich nu richten op het uitduel met Israël van komende maandag.

Italië - Macedonië 1-1

Italië won vorig jaar in Skopje met 2-3 van Macedonië en boekte ook dit keer een minimale overwinning. Het team van bondscoach Giampiero Ventura, zonder grote namen als Claudio Marchisio, Andrea Belotti en Marco Verratti, kwam vijf minuten voor de pauze op voorsprong. Giorgio Chiellini tikte de bal van dichtbij binnen na voorbereidend werk van Ciro Immobile en Lorenzo Insigne. Macedonië gaf echter niet op en was nog voor rust dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat Chiellini een fout van Leonardo Bonucci herstelde. Eerder in de eerste helft hadden Insigne, Davide Zappacosta en Goran Pandev mogelijkheden laten liggen.

Giorgio Chiellini tikt van dichtbij de 1-0 binnen.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niet veel meer en dus besloot de bondscoach van Macedonië om in te grijpen: Aleksandar Trajkovski kwam in het veld voor Ferhan Hasani en zou uitgroeien tot een gouden wissel. Hij was het namelijk die na 77 minuten, na een steekpass van Pandev, overhoeks de 1-1 tegen de touwen knalde. Daarvoor had Macedonië in de persoon van Iljia Nestorovski overigens al een goede kans gemist. Italië probeerde in de laatste dertien minuten nog een nederlaag te voorkomen, maar slaagde niet in die opzet.