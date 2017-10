Kluivert na debuut: ‘Het helpt als een trainer hamert op wat je goed kan’

Justin Kluivert maakte vrijdagavond voor het eerst zijn opwachting in Jong Oranje. De achttienjarige buitenspeler van Ajax verscheen aan de aftrap in het met 3-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met de leeftijdsgenoten van Letland en keek na afloop tevreden terug op zijn debuut.

Kluivert had naar eigen zeggen lang uitgekeken naar zijn debuut. "Dit is maar één stapje onder het echte Oranje", zei hij tegen Voetbal International. "Dit is echt mooi voor mij, zeker op zo'n jonge leeftijd. Iedereen wil voor zijn land spelen. Dit is echt een heel goed team. Het is heel prettig om in zo'n elftal te spelen. Ik ben tevreden met het spel. 3-0 is wel lekker, maar eigenlijk had het meer moeten zijn. Ik denk dat we goed begonnen en lieten zien: hier valt niks te halen. Zo moet het altijd zijn bij Nederlandse teams. Gewoon domineren."

Bondscoach Art Langeler had Kluivert weinig instructies meegegeven, zo erkende de tiener. "De trainer gaf de buitenspelers eigenlijk maar één opdracht mee: als je de bal hebt, gewoon een actie maken als je één op één staat", vervolgde de Ajacied. "Ook als het fout gaat, gewoon opnieuw proberen. Het helpt als een trainer hamert op dat wat je goed kan. Ik ben best wel tevreden."

Langeler had genoten van het optreden van zijn ploeg. "We creëerden veel uitgespeelde kansen en legden energie in de wedstrijd", zei hij op de officiële website van de KNVB. Oranje scoorde in de eerste helft driemaal, maar slaagde er na de onderbreking niet meer in de score verder op te krikken. "Letland ging op een gegeven moment met elf man voor de goal hangen. Dat is lastig voetballen. Desondanks kunnen we tevreden zijn. We hadden alleen maar doelpunten moeten maken. Een grote score had er echt ingezeten."